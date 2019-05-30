Ситуация в пунктах пропуска утром 30 мая: Проезда ожидали 260 авто. Новости

Сегодня утром, 30 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 37,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9340 человек и 1130 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7900 человек и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7320 человек и 1235 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3370 человек и 815 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9235 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/80;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

В пресс-службе Госпогранслужбы также напомнили, что с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил переходят на летний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Геннадий: «6:45. Новотроицк в Донецк очередь до знака "70"».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Наталия: «7:57. Октябрь в Мариуполь общая машин 40, льгота 10 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.