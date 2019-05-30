В Ровенской области во время учебного полета разбился вертолет с военными. Новости

Во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области упал вертолет. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы военного вертолета. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Катастрофа произошла поздно вечером 29 мая. Вертолет Ми-8 упал во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин (Радивиловский р-н, Ровенская обл.). По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды, Львовская обл.).

Владимир Зеленский поручил Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы. Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.