Начальником Управления госохраны назначен участник боев за Донецкий аэропорт. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича, участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт, начальником Управления государственной охраны. Соответствующий указ подписан 29 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе – прямо на глазах у главаря российских наемников "Моторолы". Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ. За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Алексей Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Алексея Оцерклевича президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

«Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе», – прокомментировал свой указ президент Украины.

«Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО», – заявил Зеленский.

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