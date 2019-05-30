Международные организации направили более 480 тонн гумпомощи на неподконтрольную часть Донбасса. Новости

Международный комитет Красного Креста и Швейцарское агентство развития и сотрудничества 29 мая направили 25 грузовиков с гуманитарной помощью на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 25 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Международными организациями для жителей временно оккупированного Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды и медицинское оборудование общей массой 481,7 тонны», – сказано в сообщении.