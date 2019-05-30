ДТП в Горловке: Пострадавшего водителя вытаскивали из деформированного авто. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Авария произошла 29 мая на ул. Павла Корчагина в Калининском районе Горловки. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате происшествия пострадал водитель – мужчина 1982 года рождения.

«Спасатели ГПСО г. Горловка при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего водителя из деформированного кузова автомобиля и передали работникам "скорой медицинской помощи" для дальнейшей госпитализации», – утверждают в «ДНР».

Читайте также: