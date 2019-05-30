Политики и дипломаты готовятся к саммиту Украина – ЕС . Новости

Европейские и украинские политики и дипломаты готовятся к саммиту «Украина – ЕС», который пройдет 8 июля в Киеве. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«На этой неделе уже приезжала первая группа европейских бюрократов в Киев. Они пытались выяснить, как именно мы видим саммит, как мы его будем проводить и чем мы его будем наполнять, какое заявление по результатам саммита мы хотим получить, какие именно сигналы мы ожидаем от них», – сказала она.

«Все подготовительные встречи уже прошли. Следующая встреча – это встреча президента с Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском, на которой будут обсуждаться более стратегические вопросы. И на техническом уровне мы будем продолжать выстраивать всю архитектуру саммита», – добавила Зеркаль

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия). Это его первый официальный зарубежный визит в должности главы государства.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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