Сводка из зоны ООС за 29 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

возле Водяного – из артиллерийских систем калибром 122 мм;

вблизи Песок – из минометов калибром 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

в районе Авдеевки – из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Чермалыка – из вооружения боевых машин пехоты;

у Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новотроицкого – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Новоселовки Второй – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Орехово – из артиллерийских систем калибром 152 мм;

у Золотого-4 – из минометов калибром 120 мм;

вблизи Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов;

в районе участка разведения сил и средств вблизи Станицы Луганской – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за сутки 11 раз нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 107 единиц. Обстрелам подверглись село Спартак, поселки шахты "Трудовская", Александровка, аэропорт на окраинах и в окрестностях Донецка; горловский поселок Гольмовский; Докучаевск и село Саханка. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в Киевском районе Донецка и Докучаевске повреждены жилой дом и хозяйственные постройки».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), села Желобок и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибрами 120-мм и 82-мм».