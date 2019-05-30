Трамп и Путин встретятся и поговорят о Донбассе. Новости

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в конце июня в Японии на полях саммита «Большой двадцатки», где обговорят ситуацию на Донбассе и в Украине в целом. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«В прошлом декабре планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Но она не состоялась, потому что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и моряков. Переговоры были отменены. Я думаю, это было правильным», – сказал он.

По его словам, американские власти не прекращают настаивать на освобождении украинских моряков, захваченных российскими военными в Керченском проливе и напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по этому делу в пользу Украины.

«Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований и дальше задерживать моряков», – подчеркнул Волкер.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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