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Луганщина получила игровые наборы для учащихся первых классов. Новости

Луганщина получила игровые наборы для учащихся первых классов

30.05.19 10:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Луганская область получила 471 комплект новых наборов LEGO Play Box для учащихся первых классов, которые обучаются по государственному стандарту Новой украинской школы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Наборы переданы Департаменту образования и науки Луганской ОГА «в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным Министерством образования и науки Украины с The LEGO Foundation».

«Сейчас в Северодонецке происходит передача игровых наборов отделам (управлениям) образования городских, сельских, поселковых советов и райгосадминистраций», – добавили в пресс-службе.

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