«За подделку украинского паспорта»: В «ЛНР» мужчину приговорили к тюремному сроку. Новости

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) мужчину приговорили к двум годам заключения «за подделку украинского паспорта». Об этом сегодня, 30 мая, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу «генеральной прокуратуры ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», в декабре 2017 года мужчина был на подконтрольной украинским властям территории Украины, «где приобрел украинский паспорт». «В документ осужденный самостоятельно вклеил свое фото и подделал оттиск рельефной печати. После этого неоднократно использовал заведомо поддельный документ в своих целях, в том числе и для пересечения государственной границы», – уверяют в «республике».

«В июне 2018 года гражданина задержали сотрудники правоохранительных органов ЛНР по подозрению в краже, а паспорт изъяли и отправили на экспертизу. Мужчина признался в преступлениях. На судебном заседании его признали виновным и назначили наказание – два года заключения», – добавили в «ЛНР».

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