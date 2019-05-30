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ДТП в Мариуполе: Водитель микроавтобуса умер за рулем (Фото). Новости

ДТП в Мариуполе: Водитель микроавтобуса умер за рулем (Фото)

30.05.19 11:490629.com.uaНовости

Фото: Сайт города Мариуполя

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 30 мая, около 6:00 произошло дорожно-транспортное происшествие: 50-летний водитель микроавтобуса «Форд» умер за рулем.

По предварительной информации, микроавтобус двигался со стороны ТРЦ «Порт City» по б. Шевченко. Водителю стало плохо, он не справился с управлением, пересек две полосы встречного движения, выехал на зеленую зону возле трамвайных путей и остановился примерно через 50 метров.

На место происшествия прибыли «скорая помощь» и полиция. Врачи констатировали смерть водителя. Микроавтобус эвакуировали с места ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции, по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Источник: Сайт города Мариуполя

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