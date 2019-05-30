На Донетчине энергетики восстановили высоковольтную линию в прифронтовой зоне. Новости

Энергетики ДТЭК Донецкие электросети отремонтировали высоковольтную линию в районе поселка Зайцево и первого подъема Южнодонбасского водовода. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В пресс-службе отметили, что из-за боевых действий линия постоянно находится на линии огня. Во время минометного обстрела, снарядом повредило опору и три поселка – Жованка, Бахмутка и Пески в любой момент могли остаться без света.

«Бригада Торецкого РЭС ремонт начала сразу, как СЦКК (Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня) согласовал заявку на аварийно-восстановительные работы. Энергетики заменили изоляторы и отремонтировали опору линии 6 кВ. Теперь 287 жителей поселков Жованка, Бахмутка, Пески с надежным электроснабжением», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что с начала боевых действий сотрудники ДТЭК Донецкие электросети вернули свет в дома 2 миллионов жителей. 1 671 раз энергетики устраняли повреждения и обесточивания на высоковольтных линиях; 1 507 раз – на подстанциях; более 13 000 – на трансформаторных подстанциях.