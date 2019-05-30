Россия выполнит решение трибунала по украинским морякам, – замглавы МИД Украины. Новости

Россия будет вынуждена выполнить решение Международного трибунала по морскому праву – освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Это решение Международного трибунала, что мы ничего не нарушали, что нарушила Россия. Для нас это не просто инструмент. Это действительно свидетельство того, что у нас есть доказательства своей правоты», – отметила она.

«Я уверена, что россияне довольно скоро, своим способом, который они не будут связывать с решением трибунала, но они вернут наших моряков. Они будут это представлять, как собственное решение, как волю Владимира Путина, как это было по другому делу, которое касалось Greenpeace и его корабля Arctic Sunrise. Они также делали вид, что они не выполняют решение трибунала, но они выполнили все и даже выплатили компенсацию», – прокомментировала Зеркаль.

По ее мнению, также решение об освобождении украинских моряков в России могут представить, как шаг к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Возможно, что они и так это будут представлять, но для всего мира четко понятно, что есть решение трибунала, которое должно быть выполнено. Тем более, что это касается иммунитета военных кораблей, а военные корабли есть у всех стран», – отметила замглавы МИД Украины.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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