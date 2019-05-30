Почему Рада может не одобрить отставку премьера: Мнение эксперта. Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не уйдет в отставку, если на это не даст согласие Верховная Рада. В этом специфика парламентской демократии. Но есть и технические моменты, которые не позволят премьеру уйти в отставку. Об этом рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии «Сегодня».

«Гройсман не может бросить удостоверение премьера Парубию на стол и сказать, что все, я больше не работаю. Такая специфика парламентской демократии, парламентско-президентской республики. Избранный глава правительства должен работать до тех пор, пока он не будет отправлен в отставку», – сказал Магда.

При этом в Раде отчетливо наблюдается нежелание «отпускать» Гроймана, в связи с чем его шансы на отставку невелики, считает эксперт. Может не выйти у главы Кабмина уволиться и по техническим причинам – на заседание попросту может не явиться нужное количество депутатов, дополняет он.

«Оставить Гройсмана в должности – это не политическая филантропия, а стремление отстоять свои интересы. Потому что если премьер уходит в отставку, то он может апеллировать к тому, что, когда он был у власти, было одно, а сейчас все по-другому, все рушится. Мол, выбирайте меня – и все будет, как раньше, а, может, даже еще лучше. Поэтому за Гройсмана будут бороться, будут его перетаскивать. И это может значить, что он не уйдет сегодня в отставку. Я думаю, что у самой большой парламентской фракции "БПП" нет особого энтузиазма по поводу отставки Гройсмана, поэтому шансы невелики. Плюс – значительная часть депутатов уже работает в округах, борется там за свое место под будущим парламентским солнцем и может просто технически не присутствовать на заседании», – пояснил Магда.

Как сообщалось ранее, после инаугурации президента премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.