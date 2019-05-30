На Луганщине суд постановил конфисковать саженцы, привезенные россиянами на снегоходах. Новости

Налоговые милиционеры Луганщины конфисковали саженцы стоимостью более 1 млн грн. Такая мера применена по результатам рассмотрения в Троицком районном суде админматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

В ГУ ГФС Луганщины сообщили, что, по результатам рассмотрения в Троицком районном суде Луганской области административных материалов, применена конфискация непосредственных предметов правонарушения, а именно более 28 тыс. штук саженцев плодовых деревьев стоимостью более 1 млн грн. Также на нарушителя наложен штраф в размере 34 тыс. грн.

Налоговики напомнили, что в феврале этого года сотрудники оперативного управления ГУ ГФС в Луганской области совместно с пограничниками, в рамках проведения операции «Рубеж-2019», задержали 28,6 тыс. штук саженцев плодовых деревьев. Этот груз был обнаружен при осмотре автомобиля марки ГАЗ в непосредственной близости от линии государственной границы Украины с Российской Федерацией. «Непосредственное перемещение через линию государственной границы осуществляли граждане РФ через заснеженное сельскохозяйственное поле с помощью снегоходов, которые при появлении сотрудников правоохранительных органов, скрылись на указанных транспортных средствах на территорию России», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что доказательства, собранные и приобщенные правоохранителями к указанным материалам, суд признал достаточными, чтобы признать нарушителя виновным в нарушении порядка осуществления хозяйственной деятельности и попытке пересечения государственной границы вне таможенного контроля, а также привлечь последнего к предусмотренной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что в Луганской области через границу с РФ пытались перевезти саженцы на миллион гривен.