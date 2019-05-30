Житель Донецка хранил дома мину, гранаты и пластид. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина хранил дома боеприпасы и взрывчатку. Об этом сегодня. 30 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Как уверяют в «ДНР», сотрудники «полиции» в Ленинском районе Донецка изъяли у местного жителя 3 гранаты с запалами, 1 противопехотную мину, 4 электродетонатора и пластид. Опасные предметы направлены на экспертизу, мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».
Читайте также:
- В Луганске мужчина нашел боеприпас РСЗО «Ураган»
- В Донецке мужчина хранил дома боевую гранату
- В «ДНР» сообщают об изъятых у жителей Донецка и Шахтерска пистолетах
- В неподконтрольном Шахтерске мужчина хранил дома боевые гранаты
- В «ДНР»: В Снежном мужчина хранил дома гранату
- В «ДНР» заявили, что задержали торговца гранатами
- В «ЛНР» заявили, что обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами (Фото)
- В «ЛНР» в лесополосе мужчина нашел минометную мину и суббоеприпас РСЗО «Смерч»
- В «ДНР»: Житель Макеевки хранил дома боеприпасы
- В «ЛНР» нашли тайник с оружием и боеприпасами (Фото)
- В «ДНР»: Житель Горловки прятал в заброшенном доме гранату и патроны
- В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома гранату, житель Дебальцево – патроны
Комментарии