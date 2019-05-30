Житель Донецка хранил дома мину, гранаты и пластид. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина хранил дома боеприпасы и взрывчатку. Об этом сегодня. 30 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», сотрудники «полиции» в Ленинском районе Донецка изъяли у местного жителя 3 гранаты с запалами, 1 противопехотную мину, 4 электродетонатора и пластид. Опасные предметы направлены на экспертизу, мужчину обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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