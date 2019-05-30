В «ЛНР»: В реке Лугань утонул рыбак. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области из реки Лугань извлечено тело 67-летнего мужчины. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«29 мая из реки Лугань в районе пос. Веселенькое было поднято тело местного жителя – утверждают в «МЧС».

Сотрудники «полиции» опросили родных и соседей, которые рассказали, что 28 мая около 18:00 мужчина ушел на речку, прихватив с собой спиртное, чтобы узнать, есть ли клев. Ранним утром следующего дня к его жене пришел сосед и сообщил, что ее супруг утонул.

«По факту гибели ведется следствие», – сообщают в «ЛНР».

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