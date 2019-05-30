Прогулка «Шахтера» перед матчем со «Львовом» (Фото). Новости

Сегодня, 30 мая, в заключительном матче сезона-2018/19 ФК «Шахтер» на выезде встретится с ФК «Львов».

Как сообщает пресс-служба ФК «Шахтер», после завтрака «горняки» прогулялись по одному из живописнейших мест Львова – Стрыйскому парку.

«Сегодня в столице Галичины пасмурно и прохладно, +12 градусов. Подышав свежим воздухом 20 минут, команда вернулась в отель», – отмечается в сообщении.

За два часа до начала матча «оранжево-черные» отправятся на стадион «Украина». Стартовый свисток арбитра встречи 32-го тура УПЛ «Львов» – «Шахтер» прозвучит сегодня, 30 мая, в 19:30.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»