Признавать или нет: Мнения экспертов о легитимизации в Украине документов «Л-ДНР». Статьи

Смена власти в Украине и появившееся параллельно с ней решение Кремля об упрощении получения жителями «ЛНР» и «ДНР» российского гражданства обострили вопросы касательно признания/непризнания официальным Киевом документов, выданных на временно неподконтрольных территориях.

Как мы уже отмечали, сейчас на законодательном уровне разрешено узаконивать лишь свидетельства о рождении или смерти, выданные в «Л-ДНР» – на основании решения суда в итоге выдаются украинские свидетельства. Косвенно (в случае с абитуриентами, поступающими в украинские учебные заведения) принимаются во внимание аттестаты и дипломы (для первичной оценки уровня знаний). 22 октября прошлого года Верховный суд указал принимать во внимание архивные справки, полученные в «республиках».

Таким образом, перечень документов, выданных по ту сторону линии разграничения (и на каком-то уровне «узаконенных» по эту сторону), растет. Как и опасность того, что такая частичная легитимизация может свидетельствовать и о частичном признании «республик», их «властей», «ведомств».

Эксперты озвучили «Донецким новостям» свое мнение по поводу неоднозначных «документных» нюансов.

Юлия Трало, главный советник по вопросам предоставления правовой помощи населению Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»):

– Действительно, с начала вооруженного конфликта и временной оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) в украинских судах выработана значительная практика касательно, в основном, установления фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях. В частности, этому вопросу уделено надлежащее внимание в Гражданском процессуальном кодексе Украины (статья 317), которым предусмотрено дополнительное унормирование среди других фактов, имеющих юридическое значение.

Так, во время рассмотрения судами таких дел, во внимание в качестве надлежащих доказательств принимаются документы, выданные на неподконтрольной правительству Украины территории (руководствуясь при этом т. н. «намибийскими исключениями»).

Также судами, в том числе Верховным судом, сформирована практика (правда, значительно меньшего объема) касательно других категорий дел, при рассмотрении которых берутся во внимание документы, выданные на неподконтрольной территории.

При этом следует отметить, что вопреки мнению, распространенному некоторыми СМИ, поверхностно изучившими этот вопрос, такие документы не «узакониваются». Просто с их учетом судами принимаются соответствующие решения. А уже на основании решений судов государственными органами предпринимаются определенные действия (например, осуществляется государственная регистрация рождения или смерти, назначается пенсия и т. д.).

Ирина Лоюк, эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО»):

– Согласно требованиям ст. 2 Закона Украины «Про особенности государственной политики и обеспечение государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», деятельность администраций на оккупированных территориях является незаконной. И любой выданный ими документ является незаконным, кроме тех, которые подтверждают факт рождения или смерти на временно оккупированной части Донбасса. То есть, закон установил возможность принимать исключительно документы, свидетельствующие о рождении и смерти.

При этом, справки, выданные на оккупированных территориях, не являются основанием для любых действий органов, осуществляющих регистрацию рождения или смерти. В своей деятельности органы регистрации актов гражданского состояния руководствуются Правилами госрегистрации актов гражданского состояния (приказ Минюста № 52/5 от 18.10.2000). А эти Правила предусматривают, что в случае установления факта рождения лица на временно оккупированной территории Украины основанием для внесения ведомостей является соответствующее решение суда. Точно так судом должен быть установлен факт смерти лица на временно оккупированной территории.

Вопрос, имеют ли какие-то последствия и обязательства решение Верховного суда Украины от 22 октября 2018 года по делу № 235/2357/17 (о принятии архивных справок, выданных в «Л-ДНР», – авт.), остается открытым. Мы имеем правовую систему, в которой судебный прецедент не является формой права. Таким образом, каждый суд по каждому отдельному делу будет принимать отдельное решение, ориентируясь на доказательства и внутренние убеждения. При этом не стоит игнорировать решение Верховного суда Украины № 235/2357/17, ведь оно может быть представлено при решение отдельных дел в судах в качестве так называемой судебной практики – дополнительного довода для суда.

Олеся Цыбулько, руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Украины:

– Даже касательно вопросов по свидетельствам о рождении и смерти, которые выданы на неподконтрольных территориях, людям приходится идти в суды. И чтобы как-то разрешить проблемы с этими документами, очевидно, нужна политическая воля.

Что касается всех других документов, то каждый требует серьезного анализа. Все очень неоднозначно (к примеру, если речь о том же свидетельстве о браке).

Даже в осеннем решении Верховного суда (№ 235/2357/17) говорится о документе, который невозможно получить другим способом – это архивная справка за период работы человека во времена СССР. А архивы остались на оккупированной территории.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа», историк, юрист:

– Любая легитимизация документов неподконтрольной территории – это легитимизация самих «ЛНР» и «ДНР». Причем – по кремлевскому сценарию, с возвращением их в Украину на российских условиях. Если мы говорим, что признаем их документы, то мы признаем и то, что имеем внутренний конфликт, гражданский конфликт – между центральной властью и частью Донбасса, между официальным Киевом и «Л-ДНР». Все это переводит внешнюю агрессию во внутреннее противостояние.

Так что я категорически против признания любых документов с той стороны.

Россия своими действиями по упрощению получения российского гражданства жителями «Л-ДНР» фактически признала свой протекторат над этой территорией. И, согласно Женевской конвенции, все соцобеспечение ложится на страну-оккупанта. Кстати, рядом украинских законов РФ также признана страной-агрессором с теми же последствиями.

В данной ситуации разговорами даже о возможной легитимизации, о всякого рода «замирительных референдумах» мы фактически заявляем о готовности имплементировать политическую часть Минских договоренностей (амнистия, особый статус и т. д.) не дожидаясь прекращения огня и вывода оккупационных войск. Это, повторюсь, является легитимизацией квазиобразований и миной замедленного действия под всю Украину. Чего Россия и добивается, запустив сейчас очередной виток информационной войны: новые (достаточно спорные) данные социсследований, «мирные» планы Медведчука и пр.

Александр Леонов, исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента»:

– Ни при каких условиях нельзя признавать все, что касается деятельности самопровозглашенных «республик» – паспорта, военные билеты, водительские удостоверения.

Позиции касательно свидетельств о рождении и смерти – чисто человеческая, тут Украина как государство, как мне кажется, пошла правильным путем. Как правильно будет максимально помогать ребятам с неподконтрольного Донбасса, которые желают учиться на нашей территории. Им нужно помогать, хоть и тут есть скользкие моменты. К примеру, озвученное недавно первым замглавы Нацполиции Украины Вячеславом Аброськиным предложение предоставить право поступления в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания детям, которые вынуждены проживать в так называемых «ДНР» и «ЛНР», обеспечивая их при этом за счет государства, ставит в неравные условия других абитуриентов. Такой подход, к сожалению, может привести к тому, что к этим ребятам будут нехорошо относиться в вузах. Уже были прецеденты с «чернобыльцами», которых принимали без экзаменов.

Вопрос с документами – очень контраверсийный. Здесь нужно все тщательно взвесить (возможно, обсудив в экспертных кругах, проведя определенные решения правительственными постановлениями), умудриться пройти по лезвию бритвы, чтобы не взбудоражить и без того накаленное общество, соблюсти украинское законодательство и не оттолкнуть жителей временно неподконтрольной территории.

Тарас Загородний, политэксперт:

– Чем больше мы признаем тех или иных «документов», выдаваемых на неподконтрольных территориях, тем больше де-факто признаем сами «республики» и тамошние «органы власти». Россия, понимая это, будет настаивать, чтобы там появлялось еще больше всякого рода местных «документов». По ходу дела, распространяя и свои.

А потом все это будет использоваться против Украины на международной арене. В этом смысле можно вспомнить «казус Илашку». Речь о молдавском и румынском политическом деятеле Илие Илашку, который с 1993 года по 2001 год находился в заключении в Приднестровье за якобы террористическую деятельность, которую осуществлял по заданию спецслужбы Республики Молдова. В 1999 году Илашку обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Илашку заявлял о применении к нему пыток, а также – о неполномочности суда непризнанной ПМР. При этом в качестве ответчика указывались… Молдавия (как государство, на формальной территории которого имели место заявленные нарушения Конвенции) и Россия (как государство, фактически контролирующее Приднестровье). В 2004 году, уже после того, как Илашку был освобожден, ЕСПЧ удовлетворил жалобы в пользу заявителей и взыскал с России в общей сложности около полумиллиона евро для возмещения ущерба. А также – с Молдавии (там была взыскана существенно меньшая сумма). То есть, отвечать пришлось не только стране, которая управляли марионетками ПМР (и продолжает это делать), но и государству, часть которого Россией была украдена. Как и в нашем случае.

Я думаю, что все, имеющее отношение к документам, выдаваемым на неподконтрольной территории, должно быть определено у нас на законодательном уровне – с четкими формулировками, не подвергающими сомнения суверенитет Украины и не дающими шанс на легитимизацию «республик».

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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