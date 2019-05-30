Американцы будут помогать совершенствовать вуз-переселенец. Новости

Преподаватели нескольких американских вузов помогут вузу-переселенцу – Луганскому национальному аграрному университету – осовременить учебный процесс. Проект поддержки также предусматривает обновление материально-технической базы, развитие дуального образования и создание стратегии развития университета. Это, в частности, предусмотрено меморандумом между Луганским НАУ и проектом Агентства США по международному развитию (USAID) «Экономическая поддержка Восточной Украины». Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Сотрудничество будет происходить по двум направлениям. Первый касается содержания образования и материальной базы. Планируется, что ЛНАУ закрепят за несколькими американскими вузами, которые будут заниматься наставничеством. К примеру, они будут помогать в обновлении образовательных программ, проводить лекции и тренинги, предложат новые способы работы со студентами, чтобы сделать обучение интересным и современным. Кроме того, преподаватели Луганского университета смогут пройти повышение квалификации на базе зарубежных учреждений, а студенты – стажировку или практику.

В рамках проекта ЛНАУ также получит ресурсы для восстановления инфраструктуры. Поскольку сейчас его структурные подразделения расположены в разных частях Донбасса, то обновление каждого будет проходить отдельно. Там установят компьютерное оборудование, приборы для исследовательской работы, при необходимости – проведут ремонт помещений.

Второе направление проекта – разработка стратегического плана развития университета. В рамках этого направления должны поддерживаться наработанные результаты, предлагаться инструменты для сотрудничества со стейкхолдерами (заинтересованными лицами) отрасли и бизнес-партнерами.

Реализовать проект планируется до июля 2023 года.