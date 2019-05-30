На блокпосту на Донетчине изъяли оружие. Новости

На Донетчине у водителя легковушки полицейские изъяли пистолет, который он пытался перевезти через блокпост. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что при осмотре автомобиля на блокпосту правоохранителями, входящими в состав сил операции Объединенных сил совместно с сотрудниками Славянского отдела полиции, был обнаружен пистолет и патроны, которые под водительским сидением пытался вывезти из области 26-летний мужчина.

«Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, по результатам которой данное событие получит окончательную правовую квалификацию», – отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.