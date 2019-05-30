В Мариуполе арестовали торговца амфетамином. Новости

В Мариуполе арестовали местного жителя, который наладил в городе торговлю амфетамином. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«19-летний парень по предварительному сговору с двумя своими знакомыми, проживающими в других городах Украины, занимался незаконным сбытом амфетамина. Рекламировали наркодельцы свою "продукцию" с помощью размещенных на зданиях г. Мариуполя надписей с адресом телеграмм-канала, в котором формировались заявки клиентов на приобретение наркотических веществ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что наркотики сбывали по системе так называемых «закладок»: продавцы прятали пакетики с амфетамином в малолюдных местах, а покупателям присылали фото с их местоположением.

Сотрудники полиции обыскали автомобиль ВMW, принадлежащий подозреваемому и изъяли около 200 г готового для продажи амфетамина. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 518 тыс. 670 грн.