Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра. Новости

Кабинет министров Украины продолжит свою работу в полном составе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 30 мая, в Верховной Раде не поддержали отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
В ходе своего выступления в парламенте глава правительства Владимир Гройсман заявил: «Я никогда в своей жизни не держался за свою должность и не собираюсь держаться за должность. Я подал заявление об отставке, которое мы сегодня с вами рассматриваем. С другой стороны – я всегда был ответственным и никогда не боялся ответственности».
За отставку премьер-министра Украины проголосовали всего 97 народных депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов. Против – 63.
Как сообщалось ранее, после инаугурации президента премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку.
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