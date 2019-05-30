В «ЛНР»: «Донских казаков» сделали «экологическими инспекторами» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области 40 участников незаконных вооруженных формирований – представителей региональных подразделений «Луганского округа донских казаков» получили «удостоверения» «общественных экологических инспекторов минприроды ЛНР». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Первые 40 представителей региональных подразделений Луганского округа донских казаков всевеликого войска Донского получили удостоверения общественных экологических инспекторов министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР», – утверждают в «ЛНР».

«Все это направлено на то, чтобы была более нормальная жизнь на нашей родной земле, нужно совместными действиями защищать окружающую среду и заниматься охраной природных ресурсов – отсюда назревает прямая необходимость взаимодействия», – добавляют в «республике».

Также в «ЛНР» уверяют, что собираются с помощью «казаков» улучшить экологическую ситуацию.

Местные жители в соцсетях с недоумением отнеслись к данной новости: