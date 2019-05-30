В Луганской области участились случаи мошенничества. Новости

В последнее время на Луганщине участились случаи мошенничества. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что мошенники пытаются завладеть деньгами при помощи вымогательства за освобождение близких и родственников, сообщений о блокировке банковских карт, мошенничеством с покупками и продажей товаров через интернет, розыгрышем призов и прочими.

«За прошедшие сутки в г. Северодонецке зарегистрирован факт преступных действий мошенника, который обманул 85-летнего местного жителя и завладел его деньгами в размере 28 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Пострадавший рассказал, что вечером, 29 мая, ему позвонила незнакомая женщина и сообщила, что его дочь нанесла телесные повреждения несовершеннолетней девушке. Якобы для ее лечения нужно было перевести 28 тыс. грн на банковские карточки двух банков. Пенсионер поддался на обман и перевел деньги на указанные мошенником счета.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

«Прокуратура Луганской области призывает жителей быть бдительными и осторожными, не поддаваться влиянию мошенников и проверять информацию, а в случае получения подозрительных сообщений и звонков, немедленно обратиться к работникам правоохранительных органов. Не дайте себя обмануть!», – подчеркнули в ведомстве.