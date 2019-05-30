На Луганщине снизился показатель перинатальной смертности. Новости

В 2018 году во всех 8 родильных отделениях Луганщины было принято 3559 родов, из них многоплодных – 37, при этом показатель перинатальной смертности на 1000 родившихся составил 5,8%, при среднеукраинском показателе 8,6%. Об этом проинформировали в Департаменте охраны здоровья Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что в акушерско-гинекологической службе Луганской области сегодня работает 121 врач и 203 акушера. Коечный фонд родильных стационарных подразделений составляет 240 коек, коек для женщин с патологией беременности – 124, а гинекологических коек – 300.

«В 2017-2018 годах акушерско-гинекологической службе области вместе с медицинскими работниками первичного звена удалось предотвратить случаи материнской смертности благодаря индивидуальному подходу к каждой беременной, а именно: рационального выбора места и способа рождения ею ребенка», – говорится в сообщении.

Важнейшую роль в этом направлении имеет организация и проведение еженедельных областных консилиумов в консультативной поликлинике Луганской областной клинической больницы.

«По заключению консилиума беременные могут пройти дополнительные обследования (ультразвуковое исследование плода, сердца у беременной, органов брюшной полости и забрюшинного пространства и другие), по результатам которых решаются, как тактика дальнейшего ведения беременных по месту жительства, так и место, и способ приема родов», – отметили в Департаменте охраны здоровья Луганской облгосадминистрации.