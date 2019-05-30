УФСИ выделит около 15 млн грн на строительство квартир для переселенцев в Мариуполе. Новости

Украинский фонд социальных инвестиций выделит около 15 млн грн на строительство квартир для переселенцев в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Мариупольский городской совет и Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) подписали Меморандум о сотрудничестве. В рамках его реализации фонд планирует выделить около 15 млн грн на обустройство жилья для новых мариупольцев и проведение ремонтных работ в двух детских садах», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на встрече интересы сторон представили заместитель городского головы Михаил Ивченко и заместитель исполнительного директора УФСИ Олег Овчинников.

«Мы плодотворно работаем в данном направлении. Уже 200 семей из числа переселенцев получили квартиры. На очереди еще 620. Для реализации данного проекта определили два объекта в Кальмиусском и Левобережном районах. Необходимо подготовить проектно-сметную документацию, по результатом которой, получим финансовую поддержку и проведем реконструкцию помещений для создания квартир», – отметил Михаил Ивченко.

Также он рассказал об уже реализованных проектах. Так, при финансовой поддержке Европейского Союза, открыли первое в Украине социальное общежитие для переселенцев. По программе софинансирования Кабинета Министров Украины провели реконструкцию двух жилых домов и обустроили 39 квартир. Еще более 130 квартир приобрели при финансовой поддержке Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Олег Овчинников поблагодарил партнеров за желание создавать комфортные условия для вынужденных переселенцев.

«В нашей программе участвуют города со всей Донецкой области. То, что мы сегодня здесь, еще раз доказывает, что когда кто-то действительно хочет решать проблемы, то находит для этого возможности. Ваша мариупольская громада тому подтверждение», – сказал Олег Овчинников.

В пресс-службе также отметили, что в рамках дальнейшего сотрудничества с УФСИ планируется провести замену кровли в двух мариупольских детских садах.