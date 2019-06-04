«Мариуполь – украинский форпост»: О событиях 2014 года состоится премьера фильма. Новости

В Киеве прошла презентация тизеров к документальному фильму о майских и июньских событиях в Мариуполе 5-летней давности. Как жил город в 2014 году при попытке захвата власти членами незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ДНР», и как его удалось отстоять, расскажет документальный фильм «Мариуполь – украинский форпост».

Работа над фильмом длилась более 2-х лет. Документальная лента рассказывает о 5 ключевых событиях в Мариуполе в мае и июне 2014 года.

Герои фильма – непосредственные участники событий. Один из них – Роман Свитан. В 2014 году он был военным советником губернатора Донецкой области Сергея Таруты. Вспоминает, что члены НВФ начали пребывать в регион через границу с РФ из Ростова, где их на специальной базе готовили к штурмам.

«Оружие, которое мы потом отбивали и захватывали у них, пробивали по номерам – это было крымское оружие, украинское, но то, которое в Крыму было захвачено. Переправка шла из Крыма в Мариуполь морем. Мы потом находили эти склады, где они разгружались», – рассказывает он.

В планах членов НВФ было включить Мариуполь в состав «ДНР». Как рассказал доброволец Алексей Лысенко, решающий штурм 13 июня был под угрозой срыва – вокруг штаба членов НВФ были разложены фугасные мины, и только случай помог избежать серии взрывов.

«Много было снарядов, они были грамотно разложены. Там был пульт, с которого можно было дистанционно любую точку взорвать. Возможно, там сидел человек за этим пультом, но буквально сразу ЗУ-шка перебила кабель со столба и все это орудие стало бесполезным», – вспоминает очевидец событий.

В документальном фильме отражены захват городского совета Мариуполя, проведение «референдума», выборы президента Украины и штурм города. Создатели киноленты – также очевидцы событий на Донбассе. «Мое твердое убеждение, как документалиста, и того, кто изучает историю этого конфликта на Донбассе, что, если бы не Мариуполь, если бы не "Азов", если бы не удалось отстоять этот город, история этой войны была бы другой», – считает руководитель аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс» Дмитрий Ткаченко.

«Если бы России удалось выйти к Мариуполю, взять этот город с портом, история этой войны была бы совсем другой», – добавил он.

Премьера киноленты состоится 13 июня – в день освобождения Мариуполя от сторонников «русского мира».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»