Россия начнет жесткий прессинг по Минским соглашениям, – эксперт. Новости

Россия будет жестко настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений по Донбассу после выборов в Верховную Раду. Такое мнение выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Кремль будет додавливать выполнение Минских соглашений, в частности при посредничестве Франции и Германии, и не против Минских соглашений и Трамп. Будет выбрана линия жесткого прессинга. Я думаю, что этот прессинг начнется после парламентских выборов в Украине. Будут ставить [народные депутаты в украинском парламенте] вопрос ребром: "Выполняем Минские соглашения или не выполняем? Видите, вон уже российские паспорта выдают на Донбассе"», – сказал он.

«Россия начнет использовать методы кнута и пряника из серии: "Давайте мы вам сделаем дешевле газ, а вы выполните Минские соглашения или внесете изменения в Конституцию. Или мы вам перекроем газ". В этом плане в Кремле особо не церемонятся, они найдут механизмы давления», – считает Корнейчук.

Аналитик убежден, что Кремль заинтересован в реинтеграции Донбасса и возвращении его под полный контроль украинских властей на условиях Минских договоренностей, но поднимает ставки в переговорах.

Эксперт также уверен, что выполнение «большой сделки» между США и Россией по Донбассу продолжается, а позиции помощника президента России Владислава Суркова в Кремле в отстаивании введения миротворцев на Донбасс и его влияние в «Л-ДНР» ослабли.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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