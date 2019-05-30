В центре Мариуполя произошло ДТП. Новости

В Центральном районе Мариуполя сегодня, 30 мая, около 03:00 на ул. Матросова автомобиль «Жигули» врезался в мешки с песком. Об этом сообщили местные жители.

В результате ДТП пострадали три человека, которые были госпитализированы в областную больницу интенсивного лечения. Так, у 23-летнего парня – ушиб грудной клетки и подозрение на множественные переломы ребер. У его 22-летнего товарища подозрение на перелом бедра, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Третий пострадавший, 28-летний парень, госпитализирован с переломом левой голени.

По словам очевидцев, все пострадавшие в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что в авто также находилась 25-летняя девушка, но она от осмотра и помощи медиков категорически отказалась.

Источник: Сайт города Мариуполя

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