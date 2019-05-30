Зеленский внес в Раду представления об увольнении глав МИД Украины, СБУ и министра обороны. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы СБУ. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства обратился в парламент об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторака – с должности министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

«Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов. Кроме того, в Администрации президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины», – сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак подали в отставку 20 мая. Если его отставку примет парламент, исполнять обязанности главы СБУ будет назначенный президентом Украины первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов. Министр иностранных дел Павел Климкин о своей отставке заявил до инаугурации президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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