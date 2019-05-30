Ситуация в пунктах пропуска днем 30 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Tatyana: «12:50. В Майорске была в 8:30, людей полная сетка, прошла за 2 часа, украинский – за полчаса. В 11:00 уже уехала в Константиновку. Машин было много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Маргарита: «10:49. Марьинка на "нуле" в Украину машин 100. На украинском посту»;

Inna: «10:53. Марьинка основной в сторону Украины. Движения почти нет, едут только перевозы»;

Alisa: «12:24. В сторону Украины на "Каргилле" 40 машин+- вместе с льготой, запуск раз в 40-45 минут. На "нулевом" украинском 10 машин, но стоим и ждем»;

«O»: «13:46. "Каргилл" в сторону Украины. Машин нет, пешеходов тоже нет»;

Алена: «14:29. На "Каргилле" машин 30, льготной нету».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «13:49. Еленовка в Украину – 2 машины».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «12:00. В 7 час на ЛНР – 5 пролетов, на украинском в сторону Станицы – железный навес. В это время из Станицы – навес и хвост до автостанции. В 9:30 людей на зеленый автобус (в город) много, очередь завернулась на подъем».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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