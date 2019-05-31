Законопроект об импичменте: Как предлагают увольнять президента. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства, в котором прописана специальная процедура отставки. Как сообщают «Донецкие новости», проект закона №10340 обнародован на официальном сайте парламента.

Согласно документу, основанием для инициирования вопроса об импичменте является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины, подписи которых не будут отзываться.

Это представление должно быть вынесено на рассмотрение Верховной Рады Украины и должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной временной следственной комиссии.

«Верховная Рада Украины большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании вопроса об импичменте и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады Украины как безотлагательного. О принятии такого решения председатель Верховной Рады Украины срочно уведомляет президента Украины», – говорится в тексте законопроекта.

В нем также прописан порядок деятельности и полномочия специальной временной следственной комиссии, которая будет проверять наличие, полноту и обоснованность доказательств о совершении президентом Украины государственной измены или иного преступления. Выводы по итогам расследования специальной временной следственной комиссии выносятся на рассмотрение парламента.

Решение Верховной Рады Украины об обвинении президента Украины принимается тайным голосованием.

В случае принятия постановления Верховной Рады об обвинении президента Украины в совершении государственной измены или иного преступления парламент должен принять постановление об обращении:

в Конституционный суд Украины для проверки дела и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрении дела об импичменте;

в Верховный суд Украины для получения его заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

После получения заключений от Конституционного и Верховного судов Украины, эти документы рассматриваются на заседании парламента.

«В случае получения заключений Конституционного суда Украины и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрении дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада Украины тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента», – сказано в законопроекте.

Постановление Верховной Рады Украины об отставке президента в порядке импичмента считается принятым, если за него проголосуют не менее трех четвертей народных депутатов Украины. Документ вступает в силу с момента оглашения решения о его принятии по итогам голосования в зале парламента.

Кроме того, в законопроекте №10340 прописаны основания прекращения процедуры импичмента на любой стадии – это отставка президента Украины по собственному желанию: «После провозглашения президентом Украины заявления об отставке материалы об инициировании вопроса об импичменте, выводы и предложения специальной временной следственной комиссии, документы, материалы, результаты экспертиз и другие сведения, касающиеся расследования, председателем или заместителем председателя специальной временной следственной комиссии направляются в органы досудебного расследования для осуществления досудебного расследования».

В настоящее время законопроект об импичменте передан на рассмотрение профильных комитетов Верховной Рады Украины.

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