В МИД Украины сделали прогноз о встрече в «Нормандском формате». Новости

Встреча в «Нормандском формате» по Донбассу состоится не раньше осени. Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Сейчас мы в ситуации политической турбулентности. Отсутствие дееспособного правительства и парламента ставит под сомнение то, что какие-либо решения могут быть выполнены и реализованы», – сказала она.

«Поэтому логично, что это будет не ранее осени, когда будет сформировано новое правительство и будет работать [новоизбранный] парламент, когда все институты сбалансируются и начнут нормально работать», – считает Зеркаль.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия) для обсуждения ключевых позиций во внешней политике страны. Это его первый официальный зарубежный визит на должности главы государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: