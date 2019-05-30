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В Бахмуте термомодернизируют семь домов на 42 миллиона. Новости

В Бахмуте термомодернизируют семь домов на 42 миллиона

30.05.19 21:28bahmut.com.uaНовости

Фото: Вечерний БахмутЪ

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) в рамках проекта «Теплый дом» планируются работы по термомодернизации 7 домов.

Так, для утепления зданий городским советом привлечены из областного бюджета 39 млн 461 тыс. грн при софинансировании из городского бюджета в сумме 3 млн 354 тыс. грн.

В рамках реализации проекта проведут утепление фасадов, замену окон в подъездах и ремонт кровли.  

Работы будут выполняться подрядными организациями ООО «Проминстройсервис» ООО «Новатор-СТ», которые стали победителями тендеров, проведенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства ДонОГА.

Также уточняется, что ранее в рамках программы «Теплый дом» выполнены работы в 8 домах, где проживают более 2 тыс. жителей. Как результат – сокращено потребление тепла, достигнута экономия энергоресурсов, значительно улучшен температурный режим в помещениях.

Источник: Вечерний БахмутЪ

 

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