В Бахмуте термомодернизируют семь домов на 42 миллиона. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) в рамках проекта «Теплый дом» планируются работы по термомодернизации 7 домов.

Так, для утепления зданий городским советом привлечены из областного бюджета 39 млн 461 тыс. грн при софинансировании из городского бюджета в сумме 3 млн 354 тыс. грн.

В рамках реализации проекта проведут утепление фасадов, замену окон в подъездах и ремонт кровли.

Работы будут выполняться подрядными организациями ООО «Проминстройсервис» ООО «Новатор-СТ», которые стали победителями тендеров, проведенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства ДонОГА.

Также уточняется, что ранее в рамках программы «Теплый дом» выполнены работы в 8 домах, где проживают более 2 тыс. жителей. Как результат – сокращено потребление тепла, достигнута экономия энергоресурсов, значительно улучшен температурный режим в помещениях.

Источник: Вечерний БахмутЪ

Читайте также: