Советы водителям в жаркие дни: В полиции Покровска напомнили о рисках. Новости

В полиции Покровского района (Донецкая обл.) напомнили водителям о рисках управления транспортными средствами в жаркие дни, и предложили несколько советов, чтобы избежать опасности. Об этом сегодня, 30 мая. сообщает пресс-служба Покровсго отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отметили правоохранители, жаркая погода опасна для всех участников дорожного движения, но водители подвергаются особому риску. Из-за высокой температуры воздуха может повыситься артериальное давление, возникнуть сонливость, снизиться внимательность.

Сотрудники полиции по безопасности дорожного движения предлагают владельцам транспортных средств придерживаться следующих правил:

перед дорогой не употребляйте жирной и очень соленой пищи;

надевайте в поездку свободную одежду и обувь;

обязательно проверьте техническое состояние автомобиля;

во время поездки постоянно проветривайте салон своего транспортного средства;

возьмите с собой много воды и лекарства, которые вы обычно употребляете;

если во время движения вы плохо себя чувствуете, то лучше остановиться где-то в тени и отдохнуть. Вообще лучше это делать каждые 2 часа;

не превышайте скорость, резко не маневрируйте, учитывайте дорожную ситуацию.

Напомним, в Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 30 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие: 50-летний водитель микроавтобуса «Форд» умер за рулем.

Читайте также: