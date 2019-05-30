Сезон отпусков: Жителям Донетчины рассказали, как уберечь жилье от грабителей. Новости

В полиции Покровского района (Донецкаяч обл.) рассказали жителям, как в сезон отпусков уберечь свое жилье от преступных посягательств. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, именно в летний период, отправляясь в отпуска, многие оставляют без присмотра свои дома. За этим следят квартирные воры. Поэтому полиция призывает жителей заранее позаботиться об охране своего жилища. Для этого нужно соблюдать несколько простых и важных правил.

Так, по информации правоохранителей, прежде чем проникнуть в дом, воры часто проводят своеобразную «разведку», чтобы убедиться, что в квартире никого нет. Поэтому, в полиции советуют:

не рассказывать о своих доходах незнакомцам;

не оставлять ключ от квартиры под ковриком или в другом доступном месте;

обязательно установить надежные двери и замки, многоуровневую систему охраны жилья;

в квартире можно установить звуковые извещатели, которые будут реагировать на открытие дверей, движения, разбитие стекла или такие, которые реагируют на свет и звук.

Также, правоохранители рекомендуют установить решетки на окнах. Особенно, если вы живете на первом или втором этаже.

Как правило, преступники обращают внимание даже на малозначимые, на первый взгляд детали. Поэтому если вас не будет дома длительный период, предупредите об этом соседей и попросите присматривать за квартирой. Небольшие хитрости помогут ввести в заблуждение воров.

Рекомендуем на период отпуска отдать дом под надзор профессиональной охраны. Даже если вор все же будет пытаться проникнуть в дом, сработает сигнализация на централизованном пульте и уже через несколько минут на место происшествия прибудет группа быстрого реагирования.

«Не оставляйте открытыми форточки, окна, балконные двери, особенно если вы живете на первом этаже или в квартирах у пожарных лестниц или пристроек. Позаботьтесь о том, чтобы лестница и площадка у входной двери вашего жилища были освещены. Не сообщайте незнакомцам подробную информацию о себе, место пребывания и период отсутствия», – говорится в сообщении.

В случае, если вы обнаружили следы кражи в своей квартире, ничего не следует трогать, а сразу звонить в полицию.