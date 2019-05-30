Мариуполь и Бердянск – в центре внимания: Поддержка Азовского региона станет приоритетом для ЕС в Украине. Новости

Развитие Азовского региона является одним из приоритетов Европейского союза (ЕС) в Украине. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил представитель делегации ЕС Стефан Шленинг на Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе, передает «Интерфакс-Украина».

«Список из 39 проектов (которые включены в индикативный план строительства Трансъевропейской транспортной сети TEN-T – ред.) – это уже приоритетные проекты в рамках Восточного партнерства. Из этих 39 проектов четыре являются специфическими для морской отрасли. Если говорить об эскалации в Азовском море, то порты Мариуполь и Бердянск находятся в центре нашего внимания», – отметил представитель Евросоюза.

По его словам, ЕС намерен запустить конкретный план по изучению потребностей порта «Бердянск».

«С господином Мингарелли (главой представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли) у нас была миссия в Азовский регион, чтобы конкретно посмотреть на потребности этого региона, проанализировать их. Мы хотим запустить также конкретный проект по изучению потребностей порта "Бердянск"», – уточнил он.

Шленинг напомнил, что общий объем потенциальных инвестиций на интеграцию Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть составляет EUR4,5 млрд.