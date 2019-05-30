Донетчина: В Волновахском районе работают бесплатные автобусы. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) работают бесплатные автобусы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«При поддержке благотворительного фонда для жителей изолированных сел Волновахского района запустили маршруты бесплатных социальных автобусов. Обеспечение местных жителей бесплатным транспортом реализуется в населенных пунктах, не имеющих собственного общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Как сообщается, услуга рассчитана на уменьшение расходов социально незащищенных слоев населения для проезда в районный центр.

Кроме того, для экономии времени по оформлению всех видов государственной помощи, в управлении социальной защиты населения пассажиры автобуса обслуживаются вне очереди. Также таким образом люди могут посетить больницу, Пенсионный фонд, банк и т.

«Такие перевозки предоставят возможность повысить уровень обеспеченности и защищенности населения, оказать социальную поддержку каждому, кто в ней нуждается, независимо от места жительства», – отмечается в сообщении.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях для людей, проживающих в «изолированных» населенных пунктах вдоль линии разграничения, работает социальный транспорт – бесплатные автобусы. Действует десяток маршрутов.

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