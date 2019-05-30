Корь на Донетчине: Количество заболевших продолжает расти. Новости

В Донецкой области за неделю корью заболели 29 человек. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения облгосадминистрации Донецкой области.
«По состоянию на 30.05.2019 по оперативным данным в Донецкой области за 22 неделю предварительный диагноз "корь" установлено 29 лицам (21 взрослый и 8 детей)», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, с начала года предварительный диагноз установлен 973 лицам. Окончательный диагноз «корь» по официальным данным медицинской статистики на 01.05.2019 с начала года подтверждено лабораторно 640 лицам.
Также сообщается, что за отчетную неделю привито 2 296 человек: 1 343 взрослых и 953 ребенка.
Как сообщалось ранее, в Украине с начала года корью заболели 50 749 человек – 23 905 взрослых и 26 844 ребенка. От осложнений кори умерли 17 человек.
Напомним, в Минздраве разъяснили, что делать, если с больным корью контактировал взрослый и ребенок.
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