Донетчина: Где будет работать мобильный сервисный центр МВД в июне (График). Новости

В Донецкой области с 5 по 27 июня состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Соответствующий график был размещен сегодня, 30 мая, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

График:

5 и 6 июня – Лиман (до переименования – Красный Лиман), ул. Независимости, 46;

7 июня – Дружковка, ул. Соборная, 16;

12 июня – Мангуш, пр-т Мира, 72;

13 июня – Никольское (до переименования – Володарское) , ул. Свободы, 87;

, ул. Свободы, 87; 14 июня – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

20 июня – Александровка, ул. Центральная, 13;

21 июня – Авдеевка, ул. Молодежная, 5;

22 июня – Великая Новоселка, ул. Пушкина, 24;

26 июня – Торецк (до переименования – Дзержинск), ул. Дружбы, 24;

27 июня – Мироновка, ул. Мира, 16.

Режим работы центров «на колесах» – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 40-41-40.

Напомним, на территории сервисного центра МВД в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) открыли площадку ретро-авто и уголок отдыха для клиентов.

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