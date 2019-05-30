Ветропарк на Донетчине: Начат монтаж лопастей ВЭУ (Фото). Новости

Возле поселка Ясногорка в Краматорске (Донецкая обл.) приступили к монтажу лопастей на ветроэлектрической установке (ВЭУ) мощностью 4,5 МВт. Об этом рассказал главный конструктор компании-производителя Артем Филипский.

«Пока мы установили только одну лопасть, длина которой составляет 74 метра. Ждем, когда снизится ветер. Именно из-за легковесности и большой парусности для монтажа лопастей нужен низкий ветер (не более 5 м/с). Если будет тихо, и погода позволит работать, в ближайшие дни установим еще 2 лопасти и приступим к пуско-наладочным работам», – сказал он.

По словам Филипского, лопасти – легковесные компоненты с минимальным отношением массы к габаритам. При длине 74 метра и шириной 5 метров в самой широкой части их вес всего 25 тонн.

Около недели понадобится специалистам, чтобы подготовить ветряк к запуску. После выполнения всех работ, к середине июня ветроустановка будет готова к выработке электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на Донетчине приступили к строительству первой очереди Краматорского ветропарка. Размеры ее строительства впечатляют.

Источник: Бізнес-Схід

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