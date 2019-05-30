В Украине обновили порядок верификации соцвыплат: Что изменили. Новости

В Украине обновили порядок верификации и мониторинга пенсий, льгот, субсидий, других социальных выплат, в части условий обмена информацией между Министерством финансов и субъектами предоставления информации, а также предоставление Минфином рекомендаций органам, которые осуществляют выплаты, передает «Юрлига».

Соответствующее постановление № 443 было принято на заседании Кабмина 22 мая. Так, согласно измененному порядку, в случае начисления и получения государственных выплат, назначенных на семью или домохозяйство, информация будет подаваться относительно каждого члена семьи или домохозяйства. Ответственными за полноту, подлинность и своевременность предоставления информации будут выступать сами субъекты предоставления информации.

Минфин будет наделен правом собирать информацию, в том числе персональные данные, об открытых счетах (текущих, кредитных, депозитных), операциях, остатке средств на счетах от широкого круга субъектов, а именно:

распорядителей бюджетных средств;

Национального банка;

Пенсионного фонда Украины;

фонда общеобязательного государственного социального страхования;

предприятий, учреждений и организации, банков и других финансовых учреждений независимо от формы собственности.

Для получения и обработки таких персональных данных Министерство финансов не требует получения на это согласия физических лиц, при этом обработка и защита персональных данных осуществляются согласно законодательства о защите персональных данных и в порядке, определенном Кабмином.

Следует напомнить, что такая же норма была признана неконституционной в этом году.

Кроме того, документ уточняет, что по результатам верификации Минфин ежемесячно до 25 числа будет предоставлять Минсоцполитики рекомендации относительно:

проведения дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия;

устранения несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных, владельцем, распорядителем и/или администратором которых является орган, осуществляющий государственные выплаты.

Минсоцполитики должно будет обработать полученные рекомендации в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня их получения и принять решение относительно:

назначения (перечисления) государственной выплаты;

прекращения начисления и/или осуществления государственной выплаты;

возобновления начисления и/или осуществления государственной выплаты;

устранения несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных, владельцем, распорядителем и/или администратором которых является орган, осуществляющий государственные выплаты.

О предоставленных рекомендациях Минфин должен будет ежемесячно информировать Кабинет Министров.

По результатам обработки рекомендаций Минсоцполитики должно будет предоставить Минфину информацию о принятых решениях в течение 5 рабочих дней со дня их принятия.

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