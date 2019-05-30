В «Л-ДНР» ведутся испытания нового оружия. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Луганской и Донецкой областей продолжают испытания новых видов вооружения и боеприпасов. При этом оружие скрыто завозится на гражданских автомобилях. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство Вооруженных сил Российской Федерации продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для испытания новых (модернизированных) образцов вооружения и утилизации устаревших боеприпасов», – говорится в сообщении.

В частности, по данным ГУР, в течение мая через неконтролируемый украинской властью участок границы к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил РФ скрыто завозились новые партии оружия, боеприпасов, мин и взрывчатых веществ. При этом, для транспортировки взрывоопасных грузов использовались гражданские автомобили без соответствующих знаков предупреждения.

В то же время, как сообщает Главное управление разведки, в подразделения незаконных вооруженных формирований (НВФ) прибывают группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и другим «личным составом».