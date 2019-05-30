В Украине детям без прививок запретили посещать садики. Новости

В Украине невакцинированным детям нельзя посещать дошкольные учреждения. Такое решение принял Верховный суд (ВС). Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Верховный суд Украины своим решением подтвердил, что вакцинация является обязательной, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады», – говорится в сообщении.

Так, в постановлении ВС по делу № 682/1692/17 от 17 апреля, обнародованном 13 мая, указывается, что государство должно обеспечить соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общему интересу общества, общее благо на безопасность и охрану здоровья имеет преимущество.

Родители могут выбирать форму обучения ребенка, но государство устанавливает определенные правила реализации такого права, чтобы учитывались не только права ребенка на дошкольное образование, но и обеспечивалась безопасность и здоровье всех детей.

«Это решение – окончательное по делу, которое рассматривается в судах разных инстанций еще с 2016 года, и не подлежит обжалованию. Тогда в суд обратилась мать, невакцинированного ребенка которой отказались принимать в садик. Женщина видела в этом нарушение права своего сына на образование, а делать прививки отказалась "из-за недоверия к вакцинам". И хотя сначала Славутский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил ее иск, садик обжаловал это решение. К слову, Верховный суд не получил убедительных аргументов о том, почему качеству вакцин нельзя доверять», – говорится в сообщении Минздрава.

Как отмечается, решение ВС явлется первым на таком уровне и крайне важным для понимания нормы закона о недопущении невакцинированных детей к обучению в школе или детском саду. ВС является высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции, который в частности обеспечивает единообразное применение норм права судами различных специализаций. Минздрав надеется, что суды по всей Украине будут учитывать это решение в своей практике.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что согласно действующим нормам закона, посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которые получили прививки по Календарю профилактических прививок, или у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней»).

«Вакцинация является вопросом национальной безопасности. Только прививка может защитить от смертельно опасных болезней. Так называемый коллективный иммунитет, когда от определенной болезни вакцинированы как минимум 95% населения, создает своеобразный щит: защищает от болезни людей, которые не могут прививаться по медицинским причинам, останавливает распространение вирусов и останавливает вспышки. Вследствие отсутствия коллективного иммунитета, годов недоверия к вакцинации сейчас имеем масштабную вспышку кори: с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли», – подчеркивают в Минздраве.

Сейчас бесплатно вакцинироваться от кори могут как дети, так и взрослые. Получить прививку могут даже дети, которые имеют фальшивую справку, но на самом деле не были вакцинированы. С введением электронной медицинской карты все данные о прививках будут вноситься в электронную систему.

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