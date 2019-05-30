Выборы в ВРУ: На Луганщине в полицию снова сообщили о подкупе избирателей. Новости

В Кременной (Луганская обл.) полиция проверяет информацию о возможном нарушении законодательства о выборах. Один из местных жителей рассказал о том, что на улице людям раздают пакеты с сахаром от одного из кандидатов в народные депутаты. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Так, в Кременской отдел полиции местный житель сообщил о том, что возле одного из домов в пер. Нагорного неизвестные люди раздают пакеты с сахаром, на которых есть надпись с фамилией одного из вероятных кандидатов в народные депутаты Украины.

«Данный факт зарегистрирован. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременского отдела полиции», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада не будет рассматривать законопроекты № 10317 и № 10319, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским об изменении законов о выборах в парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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