Украинскими судами в качестве доказательств принимаются выданные в «Л-ДНР» «документы», – правозащитница. Новости

В Украине суды на основании выданных в «Л-ДНР» «свидетельств» о рождении или смерти выносят решения о выдаче украинских свидетельств. Также Верховный суд указал принимать во внимание архивные справки, полученные в «республиках». Однако это не означает, что такие «документы» «узакониваются». Об этом в комментарии «Донецким новостям» рассказала главный советник по вопросам предоставления правовой помощи населению Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

По ее словам, действительно, с начала вооруженного конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в украинских судах выработана значительная практика касательно, в основном, установления фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных украинским властям территориях. В частности, этому вопросу уделено надлежащее внимание в Гражданском процессуальном кодексе Украины (статья 317), которым предусмотрено дополнительное унормирование среди других фактов, имеющих юридическое значение.

«Так, во время рассмотрения судами таких дел, во внимание в качестве надлежащих доказательств принимаются документы, выданные на неподконтрольной правительству Украины территории (руководствуясь при этом т. н. "намибийскими исключениями")», – рассказывает Юлия Трало.

Она объясняет, что также судами, в том числе Верховным судом, сформирована практика (правда, значительно меньшего объема) касательно других категорий дел, при рассмотрении которых берутся во внимание «документы», выданные на неподконтрольной территории.

«При этом следует отметить, что вопреки мнению, распространенному некоторыми СМИ, поверхностно изучившими этот вопрос, такие документы не "узакониваются". Просто с их учетом судами принимаются соответствующие решения. А уже на основании решений судов государственными органами предпринимаются определенные действия (например, осуществляется государственная регистрация рождения или смерти, назначается пенсия и т. д.)», – отмечает правозащитница.

Более подробно с мнением Юлии Трало и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в материале «Признавать или нет: Мнения экспертов о легитимизации в Украине документов "Л-ДНР"».

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