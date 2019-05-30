Выносила смертные приговоры: На Донетчине суд отклонил аппеляцию для «судьи верховного суда ДНР». Новости

На Донетчине прокуратура отстояла в апелляционной инстанции обвинительный приговор «судьи верховного суда ДНР», которая выносила смертные приговоры. Суд оставил в силе заочный приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сегодня. 30 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, вынесенный заочно Димитровским городским судом (Донецкая обл.) в отношении «судьи верховного суда ДНР».

Как напомнили в прокуратуре, 55-летняя Барсукова А. И. с 2000 года работала судьей Центрально-городского районного суда Макеевки, а в 2006 году бессрочно назначена судьей Апелляционного суда Донецкой области. После проведения на территории Донецкой области незаконного референдума и создания псевдореспублики «ДНР», в января 2015 года женщина согласилась сотрудничать с участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) и была назначена на «должность» «судьи верховного суда ДНР».

«Находясь на указанной должности, действуя вопреки действующему законодательству Украины, сообщница террористов выносит незаконные постановления и приговоры. В частности, доказано участие судьи в рассмотрении дела военного трибунала террористической организации "ДНР" при "верховном суде ДНР", по результатам которого один из граждан приговорен к смертной казни», – говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года Димитровский городской суд постановил признать женщину виновной в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины, и учитывая то, что обвиняемая продолжала находиться на неподконтрольной украинской власти территории, назначил ей наказание в виде 10 лет заключения с конфискацией имущества заочно. Однако, сторона защиты подала апелляцию на приговор.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.