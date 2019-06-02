Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения (Фото). Новости

На Донбассе уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт. Местные жители попадают под перекрестный огонь и подрываются на минах. Но все больше людей гибнет из-за другой, неожиданной, причины: они не выдерживают очередей при пересечении линии разграничения, пишет «ВВС – Украина».

Так, через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), по данным Госпогранслужбы Украины, ежедневно проходят около 30 тыс. гражданских.

Многие в очереди стоят молча. Но вдруг у кого-то сдают нервы, и начинается потасовка. Некоторым в очереди более 80 лет.

Они будут стоять здесь почти целый день. Большинство не ест и не пьет, чтобы не пользоваться туалетом. Не потому, что туалетов нет, а чтобы не потерять свое место в очереди. «Разве вы не видите? Бабушки здесь умирают!», – говорит одна из женщин в очереди.

И это не образно. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения умерло 19 человек – преимущественно пожилого возраста. Большинство смертей – из-за осложнений сердечных болезней.

Кто-то едет через линию разграничения, чтобы посетить семью. Но большинство идет этим рискованным путем ради пенсии.

На весь Донбасс есть 5 КПВВ на территории подконтрольной правительству Украины, и, соответственно, в «Л-ДНР»: 4 в Донецкой области и один на Луганщине.

Очередь движется медленно. Разрешения на пересечение проверяют с обеих сторон линии разграничения. Между КПВВ украинских военных и незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» гражданским иногда приходится идти пешком до трех километров – через фронт; обочины дороги заминированы. В световой день обстрелы здесь прекращаются, но не всегда.

Но есть еще и другая большая и неожиданная угроза для тех, кто переходит через линию разграничения, – учитывая то, что большинство этих людей – пожилые. Так, в Станице Луганской – единственном КПВВ на Луганщине – парамедику ГСЧС Натальи Силкиной некогда оглянуться. «Сегодня вообще безумие. Около 30 уже (пациентов), шесть-семь из них потеряли сознание», – говорит она.

Вчера был 31 пострадавший, добавляет парамедик, которая уже сама еле держится на ногах. «Мы вытягиваем людей из очередей. Их зажимают. Они очень близко стоят друг к другу, падают, теряют сознание – им не хватает воздуха. Мы повышаем или снижаем им давление, часто приходится пользоваться дефибриллятором», – рассказала Наталья.

Пограничники объясняют, что люди старше 80 лет могут проходить без очереди. Но большинство либо не знают об этом, либо не верят и боятся проходить вперед, чтобы не потерять свое место.

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