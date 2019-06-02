Переселенцам: Прекращение выплаты пенсии по окончанию срока справки ВПЛ – незаконно. Новости

Закарпатский окружной административный суд удовлетворил иск пенсионера переселенца, которым признал действия Ужгородского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Закарпатской области о невыплате ему пенсии противоправными и обязал управление Пенсионного фонда выплатить пенсию за неоплаченные периоды. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Истец, имеющий статус внутренне перемещенного лица с 2015 года, обратился в суд после того, как Ужгородское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Закарпатской области отказало ему в восстановлении выплаты пенсии по основаниям недействительности справки внутренне перемещенного лица, не отрицая при этом, право на получение пенсии, ссылаясь на постановления Кабинета министров Украины», – говорится в сообщении.

Рассматривая дело, суд отметил, что Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» не предусмотрено такого основания прекращения или приостановления выплаты пенсии, как окончание срока действия справки об учете внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Также судом установлено, что принятое ответчиком решение о прекращении истцу выплаты пенсии не содержит указания оснований для такого прекращения, а лишь ссылается на постановления КМУ (№509,637 от 2014 года, №365 от 2016 года). «Однако, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" прекращение выплаты пенсии возможно только при условии принятия пенсионным органом соответствующего решения по основаниям, определенным ст. 49 этого закона, перечень которых является исчерпывающим», – отмечается в сообщении.

Также суд считает, что аргументы ответчика относительно полномочий КМУ по принятию мер по обеспечению прав, свобод человека и гражданина и проведение политики в сфере социальной защиты являются безосновательными, поскольку КМУ является органом, обеспечивающим проведение государственной политики в социальной сфере. «Нормативно-правовые акты КМУ являются подзаконными, а потому не могут ограничивать права граждан, установленные законами», – резюмировали в суде.

С текстом указанного решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по № 0740/834/18.

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